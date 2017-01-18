Андрій Рева: Сьогодні змінювати пенсійний вік в Україні ні Президент, ні Парламент, ні Уряд не збираються

«Пенсійний вік необхідно залишити той, який є, - впевнений Міністр соціальної політики Андрій Рева. – Позиція Уряду полягає в тому, що сьогодні ми не бачимо необхідності його підвищувати. Це в Європі платників соціальних внесків сьогодні стає менше, ніж самих пенсіонерів, тому там, напевне, це вихід. В Україні у нас достатньо внутрішніх резервів, адже з працюючих громадян лише половина платить ЄСВ. Нам необхідно стимулювати платити податок до ПФ й іншу половину. І головне, щоб вони усвідомили, що, не сплачуючи сьогодні внески, вони завтра не матимуть права претендувати на пенсію для себе».

Як відомо, в Україні пенсійний вік для чоловіків становить 60 років, для жінок вихід на пенсію у 60-річному віці має встановитися з 1 січня 2021 року. Сьогодні жінки можуть претендувати на пенсію у 58 з половиною років.

За словами Міністра, якщо сьогодні підвищити пенсійний вік, то це рівноцінно покаранню тих, хто чесно все трудове життя сплачує внески, отримуючи при цьому невисоку зарплату. Сюди відносяться вчителі, вихователі дитсадків, лікарі, середній медичний персонал, чесні підприємці, військові і т. д.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ