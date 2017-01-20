Служба зайнятості запустила "електронну чергу" для реєстрації безробітних

З січня 2017 року Державна служба зайнятості запустила в роботу сервіс, за допомогою якого кожен може самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України.

Про це повідомив в.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко.

«Не чекаючи відповідних законодавчий змін, Державна служба зайнятості продовжує реформування. Для нас уже не є новинками відеорезюме, відеопрезентації вакансій, онлайн-співбесіди. Ми прагнемо бути на крок попереду. Для нас важливо бути ближчими до людей, консультувати, направляти, а найголовніше – надавати допомогу в пошуку гідної роботи із достойною заробітною платою. Тому розпочав свою роботу наш новий сервіс із онлайн-реєстрації на прийом. Це заощадить час шукачів, і дозволить підійти до пошуку роботи більш продуктивно», - сказав Валерій Ярошенко.

За його словами, завдяки сервісу можна не виходячи із дому записатись на первинний прийом до центру зайнятості або отримання консультації. У разі, якщо особа зарезервувала для себе час, їй не потрібно отримувати талон на відвідування, а необхідно безпосередньо звернутися до фахівця центру зайнятості.

Послуга електронної черги реєстрації безробітних http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about доступна громадянам на порталі Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua через рубрику «Електронні послуги».

До слова, це лише частина великої модернізації Служби зайнятості. Вже в першому кварталі цього року запрацює новий сайт ДСЗ. Цей інформаційний ресурс стане найбільшим майданчиком для пошуку роботи в Україні. До розробки його концепції були залучені кращі міжнародні експерти, в тому числі — представники МОП і ООН. Сайт покликаний супроводжувати кар’єру людини протягом усього життя. Він дає можливість створювати інтерактивні профілі користувачів, особисті веб-кабінети.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ)