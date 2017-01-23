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Андрій Рева: Пенсійне забезпечення має здійснюватись за єдиним законом державного пенсійного страхування

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„У нас діяло 15 законодавчих актів, що ними ми регулювали питання пенсійного забезпечення, - пояснив в телеефірі Еспресо Міністр соціальної політики Андрій Рева. – І в результаті пенсійне забезпечення залежало не від того, скільки ти працюєш, які внески сплачуєш до Пенсійного фонду, а від твоєї посади. Я пам’ятаю часи, коли, скажімо, державні службовці могли, відпрацювавши 25 років на відповідних посадах, отримувати пенсію в розмірі 90% від останнього розміру заробітної плати. У той же час інші отримували пенсію розміром у 40% від поточної заробітної плати”.

За словами Міністра, на сьогодні усі ці закони вже не діють. І пенсійне забезпечення здійснюється за єдиним законом про загальнообов’язкове пенсійне страхування. На пенсію за вислугою років – 25-літній страховий термін - йтимуть лише військовослужбовці.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

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