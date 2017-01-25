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Павло Розенко: Соцстандарти будуть зростати вищими темпами, ніж інфляція

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У 2017 році соціальні стандарти будуть зростати темпами вищими, ніж інфляція. Про це в ефірі телеканалу «NewsOne» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«На сьогодні філософія Уряду полягає в тому, що соціальні стандарти будуть зростати темпами вищими, ніж інфляція. У Держбюджеті на цей рік інфляція прогнозується на рівні 8-9%, а зростання мінімальних соціальних стандартів, у середньому, на 10,1-10,2%. І такі темпи ми будемо зберігати», - сказав він.

«Якщо раптом ми побачимо якісь додаткові ризики для розкручування інфляції, Уряд миттєво відреагує на це і внесе відповідні зміни до Державного бюджету України, зокрема і щодо додаткового підвищення соціальних стандартів», - запевнив Віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко також підкреслив, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн не спричинить інфляції, навпаки - у людей з’явиться додатковий ресурс, що позитивно вплине на економічну ситуацію в країні. «У людей з’являться додаткові кошти, які підуть в економіку України. Той же бізнес зможе отримати додатковий ресурс через підвищення купівельної спроможності наших співгромадян», - зазначив Павло Розенко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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