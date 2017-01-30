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Павло Розенко: Станом на кінець січня я не бачу ніяких мотивів для підняття цін на газ і ЖКГ-послуги протягом 2017 року

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Сьогодні немає жодних підстав говорити про збільшення в поточному році тарифів на ЖКГ або газ. Про це в інтерв’ю виданню «Экономические известия» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Я певен, наразі не існує економічних передумов підвищувати ціни на газ, електроенергію та послуги ЖКГ. Станом на кінець січня я не бачу ніяких мотивів для підняття цін на газ і ЖКГ-послуги протягом 2017 року. Не треба лякати людей! Коли прийде час, Уряд не ховатиметься, а відкрито сповістить українців про підняття тарифів», - сказав він.
«Але на мою думку, нинішня ціна на газ вже відповідає європейській і економічно обґрунтована. Підвищувати далі її вже немає куди», - наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко також зауважив, що у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн розмір призначених субсидій в цьому опалювальному сезоні не переглядатиметься. «Ні. Субсидії у зв’язку з цим не переглядатимуть», - підкреслив він.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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