Пенсії виплачуватимуться безпосередньо пенсіонерам, а не посередникам, - Віталій Мущинін

Сьогодні, 30 січня, заступник Міністра соціальної політики Віталій Мущинін зустрівся із спеціальним представником ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Сході України Мартіном Сайдіком та координатором робочої групи Тристоронньої контактної групи з економічних питань та питань відновлення Пером Фішером.

Йшлося про виконання параграфу 8 Мінських угод з врегулювання конфлікту на Сході України, а саме відновлення контролю за банківським сегментом у зоні конфлікту та повне відновлення соціальних переказів, таких як пенсійні виплати, та інші платежів. В обговоренні також взяли участь заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін, директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко і начальник відділу департаменту пенсійного забезпечення Міністерства Ірина Нікітіна.

Вітаючи гостей, Віталій Мущинін насамперед подякував ОБСЄ за ту роботу, яку нині ця організація проводить в Україні в умовах збройного конфлікту на сході. Він підкреслив, що вона надзвичайно важлива і коротко окреслив ту ситуацію, що склалася на сьогодні з пенсійними виплатами. Зокрема, він поінформував, що до конфлікту - до 2014 року – в Україні пенсії виплачувалися 1 млн 278 тисячам пенсіонерів. З початку збройного конфлікту пенсії отримували 1 млн 138 тисяч пенсіонерів.

Заступник Міністра нагадав, що відповідно до вимог Закону України «Про боротьбу з тероризмом» та постанови Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 466 банками України призупинено здійснення усіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою. На даний час у цих населених пунктах заблокована робота фінансових установ, зокрема, банків, Держказначейства та національного оператора поштового зв’язку.

За його словами, громадянам України, що залишилися на неконтрольованій владою території, нараховуються всі соціальні виплати, в тому числі й пенсії, але виплачуватимуться вони лише після звільнення того чи іншого населеного пункту від терористів та взяття під контроль держави. Пенсійні виплати будуть поновлені в повному обсязі з моменту припинення їх виплати. Кошти на виплату пенсій зазначеній категорії пенсіонерів передбачені в бюджеті Пенсійного фонду України.

«Водночас ми запровадили спрощену процедуру переоформлення пенсій для внутрішньо переміщених осіб, - коли пенсіонерові не потрібно збирати паперові довідки, а вся інформація отримується на основі архівів з електронних пенсійних справ. У січні ц.р. Уряд затвердив план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Зокрема, серед інших заходів передбачається і розробка більш зручного механізму перетину контрольно-пропускних пунктів. Сподіваємося, що це певною мірою допоможе спростити питання реєстрації та отримання пенсій та інших соціальних виплат», - зауважив заступник Міністра. В той же час було наголошено, що пенсії виплачуватимуться безпосередньо пенсіонерам, а не посередникам, – з метою унеможливлення нецільового використання державних коштів.

Зі свого боку Мартін Сайдік та Пер Фішер, заявивши про своє розуміння всієї глибини наявної проблеми, висловили готовність продовжити спільне обговорення можливих шляхів її вирішення та розглянути всі пропозиції української сторони, які, як вони сподіваються, будуть подані. І не лише ті, що стосуються, виплати пенсій, а й оплати лікарняних листків та здійснення інших страхових виплат - у випадку, приміром, виробничого травматизму - працівникам підприємств української юрисдикції, що знаходяться на непідконтрольній території.

«Порушене питання є непростим і з точки зору технічної його реалізації, але ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Що ж до виконання Мінських домовленостей в цілому, то хотілося б бачити виконання їх у повному обсязі, що дозволить врегулювати всі питання відновлення соціальних виплат нашим громадянам, які проживають на тимчасово непідконтрольній органам влади України території», - сказав Віталій Мущинін.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ