Прем'єр-міністр провів засідання державної комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці: Зараз найголовніший фокус - це люди, які потребують нашої опіки

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у ДСНС провів засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в м. Авдіївка.

"Зараз найголовніший фокус – це люди, похилого віку, діти – ті, хто потребують нашої опіки. Просив би, щоби постійно у вашому фокусі залишалося, яка потрібна підтримка людям і в помешканнях, і що стосується харчування: де потрібна допомога, де засклити, і потрібно це робити швидко. Всі потрібні матеріали ми готові постачати за першим же вашим запитом", – підкреслив Прем’єр-міністр.

У засіданні також взяли участь Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, представники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, голови регіональних штабів з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Під час наради було обговорено реальний стан справ в Авдіївці.

"Хотів би, щоби після нашого візиту, який відбувся декілька днів тому, ми підбили підсумки, що вдалося зробити, щоби відновити енергопостачання, яка ситуація з тепло-, водопостачанням. Мене цікавить сьогодні реальний стан справ у місті. Я би хотів почути, чим Київ може сьогодні допомогти", – підкреслив Глава Уряду.

У ДСНС повідомили, що відповідно до доручення Прем’єр-міністра під час його візиту до Авдіївки, група моніторингу виявила близько 2 тис. соціально незахищених осіб, з них близько 1500 інвалідів, більше 200 осіб похилого віку та 120 багатодітних сімей.

Володимир Гройсман доручив забезпечити потреби цих 2 тис. людей, зокрема у продуктах харчування, через їхню неможливість самотужки відвідати розгорнутий у місті табір.

Також, на виконання доручення Глави Уряду, в Авдіївці було відновлено роботу школи №7. Сьогодні також розпочала роботу школа №1.

У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав продовжити роботу цих двох опорних шкіл, для того, щоб забезпечити у них перебування дітей під час світлового дня на заняттях.

Володимир Гройсман зауважив, що мешканцям Авдіївки – від дітей до осіб похилого віку – сьогодні надзвичайно складно.

Прем’єр-міністр подякував усім, хто відгукнувся та надав допомогу Авдіївці.

"Вдячний усім українцям за добре серце. Усі регіони України, волонтерський рух об'єднаний навколо викликів, і усі прагнуть допомогти людям різними засобами, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи будівельними матеріалами", – підкреслив Володимир Гройсман.

Він наголосив, що українські воїни "дуже мужньо захищають нашу рідну землю".

Глава Уряду подякував військовим, рятувальникам, представникам Національної гвардії України та Національної поліції, комунальникам, освітянам, лікарям.

"Рівень взаємодії на місці є дуже високим – Нацполіція, військові, ДСНС, місцева влада, комунальники – всі дуже об'єднані і згуртовані. Немає своїх проблем і чужих. Усі сприймають проблеми як свої і дуже якісно їх вирішують у такий непростий час", – зазначив Володимир Гройсман.

ЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ