Уряд удосконалив порядок надання соціальних стипендій деяким категоріям студентів

Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови від 28 грудня 2016 р. № 1045, якою, як відомо, було затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів. Мінсоцполітики розробило відповідний проект акта за результатами практичної реалізації зазначеного Порядку протягом січня поточного року та з метою соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей із малозабезпечених сімей

Зокрема, перелік осіб, які мають право на соціальні стипендії, доповнено такими категоріями:

- діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;

- студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

- особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей згідно з постановою Верховної Ради України.

Також ухваленою сьогодні на засіданні Уряду постановою передбачається збільшення на 20 відсотків соціальної стипендії студентам (курсантам), які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються в навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського населеного пункту.

Водночас уточнюється і перелік документів, які надаватимуться студентами (курсантами) для призначення соціальних стипендій. Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно з декількох підстав, соціальна стипендія виплачуватиметься відповідно до однієї з підстав, за вибором студента (курсанта).

Прийнято рішення подовжити ще на 1 місяць перехідний період можливості звернення за призначенням студентам (курсантам) соціальної стипендії з 1 січня 2017 року ( за умови їх звернення за місцем навчання до квітня 2017 року включно).

Крім того, удосконалено форму списку студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію. А саме у поданих списках зазначатиметься категорія студентів, яким призначено соціальну стипендію, назва навчального закладу або його структурного підрозділу із зазначенням рівня акредитації, термін по який призначено соціальну стипендію.

Витрати, пов’язані з реалізацією постанови Кабінету Міністрів України будуть здійснюватися за бюджетною програмою для фінансуванням витрат, пов’язаних із виплатою соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, передбаченою Мінсоцполітики.

Міністерство соцiальної політики України