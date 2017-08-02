Ольга Крентовська: Одним з головних наших завдань є охоплення Службою зайнятості усіх вразливих категорій населення

Про це Перший заступник Міністра соціальної політики Ольга Крентовська заявила під час Круглого столу на тему залучення до ринку праці вразливих груп населення і жінок, проведення якого організувала програма Розвитку ООН в Україні.

За словами Ольги Крентовської вразливі групи громадян є численними та різноманітними – це ветерани АТО, внутрішньо переміщені особи, одинокі матері, особи з інвалідністю та інші. Кожна з цих груп потребує окремого та особливого підходу. „Вирішення проблеми потребує сучасних підходів, які врахують потреби людей, і для цього потрібно розробити та випробувати нові механізми для подальшого використання на практиці модернізованою Службою зайнятості”,- заявила Ольга Крентовська.

Перший заступник Міністра також подякувала Програмі Розвитку ООН за співпрацю та зазначила важливість цієї роботи для України. „Це дуже своєчасна підтримка від ПРООН, і Міністерство соціальної політики та Державна служба зайнятості зобов’язуються включити цю діяльність у плани на 2017 рік і впровадити в роботу результати пілотних проектів”,- підсумувала Ольга Крентовська.

Міністерство соцiальної політики України