Із завершенням опалювального сезону населення активізувалося у впровадженні енергоефективних заходів у власних оселях

Утеплити житло за вигідними умовами та заощаджувати на сплаті комунальних послуг – це ціль, яку вже досягли сотні тисяч українців, які взяли участь в Урядовій програмі "теплих" кредитів. Нові учасники програми поспішають скористатися можливістю впровадити енергоефективні заходи за фінансової підтримки Уряду та місцевої влади.

Так, впродовж останнього тижня, з 3 по 7 квітня, як і позаминулого, ще близько 7 тисяч родин звернулися до Уряду за фінансовою допомогою на утеплення. В рамках програми за тиждень вони залучили в державних банках 152,3 млн гривень на різні енергоощадні заходи.

Зокрема, 253 родини отримали 5,2 млн грн на придбання твердопаливних котлов. Більше 6,7 тис. сімей одержали 144 млн грн на утеплення приватного житла.

Не вщухає попит на програму і з боку ОСББ та ЖБК. За тиждень залучено 3,1 млн грн на впровадження 8 енергоефективних проектів у багатоповерхівках.

"У 2017 році попит населення на фінансову безповоротну допомогу зростає ще швидшими темпами, ніж минулого року. Домогосподарства розуміють, що можуть двічі заощадити: спочатку при впровадженні енергоефективних заходів, адже частину витрат поверне Уряд та місцева влада, а згодом після реалізації відповідних заходів матимуть економію коштів на оплаті за комунальні послуги", - прокоментував Голова Агентства.

Сергій Савчук також нагадав, що цьогоріч для українців створено ще більше можливостей щодо участі у програмі. "Теплі" кредити почали видавати у ПриватБанку. Лише за минулий тиждень у банку видано понад 1,3 млн грн на утеплення індивідуального житла. Для порівняння за весь березень-місяць у банку на ці цілі залучено близько 440 тис. гривень.

Також варто зауважити, що перші учасники програми "теплих" кредитів у ПриватБанку, які залучали кошти на придбання твердопаливних котлів у лютому цього року, вже отримали відшкодування з державного бюджету на суму 6,6 тис. гривень.

Загалом з початку дії Урядової програми з енергоефективності нею скористалося понад 240 тисяч українських родин, які залучили майже 3,4 млрд грн на утеплення своїх осель.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ