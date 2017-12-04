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Глава Уряду: Вже цього року ми відмінимо оподаткування пенсій

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Реалізація запропонованого Урядом Середньострокового плану дій, а також заходи з пенсійної реформи дозволять вже цього року відмінити оподаткування пенсій для працюючих громадян. Про це в ході прес-конференції «Рік роботи Уряду» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо відмінити оподаткування пенсій для працюючих громадян. Єдине, що нам потрібно – підтримка українського Парламенту», - сказав Гройсман.

Раніше Гройсман вже зазначав, що пенсійна реформа не передбачає збільшення пенсійного віку, натомість вона направлена на подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду і підвищення пенсій, яке також в жовтні відбудеться для 9 млн українських пенсіонерів. Отримати ресурси для такого підвищення, за словами Глави Уряду, «цілком реально» завдяки напрацьованим Урядом заходам.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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