Андрій Рева пояснив, навіщо Україні потрібна земельна реформа

Міністр соціальної політики Андрій Рева 10 квітня взяв участь у передачі «Свобода слова» на телеканалі ICTV, присвяченій ключовим реформам Уряду



Аналізуючи ситуацію в системі земельних відносин, він зазначив, що сьогодні земельні паї, фактично, передаються через схеми у власність великим корпораціям, які зацікавлені лише в отриманні максимального прибутку, без мотивації забезпечувати відновлення земельного фонду.

«У 2001 році було прийнято Земельний кодекс, проти якого “на смерть стояли” комуністи та соціалісти, і за який голосував наш Президент. Саме тоді почали продавати землю не сільськогосподарського призначення – і небо не впало на землю, нічого не зупинилося. Навпаки, це стало величезним поштовхом до розвитку ринкових стосунків. Але було прийнято компромісне рішення: тимчасово не продавати сільськогосподарські землі; і це «тимчасово» триває вже більше 15 років – та хіба це означає, що земля не продається? Ні! Земля змінила власників, але відбулося це не прозоро і з використанням схем», – наголосив Міністр.

Він також зазначив, що при проведенні земельної реформи потрібно надати законне право власникам паїв вільно розпоряджатися своїм майном та врахувати при тому усі нюанси, убезпечивши ринок землі від монополії великих латифундистів і скупівлі іноземними корпораціями.

«Звісно, потрібні гарантії того, що не виникнуть латифундисти, які діятимуть за прикладом олігархів у часи проведення приватизації у промисловій сфері. Але я впевнений, що можна і потрібно зробити висновки з того негативного уроку, і народні депутати не допустять повторення цих помилок», - заявив Андрій Рева і додав, що переконаний у необхідності якнайшвидшого проведення земельної реформи, яка надасть потужний поштовх розвитку українській економіці.

Міністерство соцiальної політики України