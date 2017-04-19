Президент України підписав Указ „Про довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового та начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986

Враховуючи вагомий внесок працівників державної пожежної охорони, які під час виконання покладених на них обов’язків в числі перших брали безпосередню участь у гасінні пожежі на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року і отримали значне радіоактивне опромінювання, захворіли на гостру променеву хворобу та яким встановлено інвалідність, було розроблено проект Указу Президента України „Про довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового та начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року”.

Підписання Президентом України зазначеного Указу сприятиме посиленню соціального захисту працівників, осіб рядового та начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС та її охороні 26 квітня 1986 року і внаслідок значного радіоактивного опромінення захворіли на гостру променеву хворобу та яким встановлено інвалідність.

Міністерство соцiальної політики України