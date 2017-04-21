Андрій Рева: Міністерство готове долучитися до інформаційної кампанії щодо необхідності ратифікації Конвенції про працю в морському судноплавстві. Про це Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив 20 квітня під час робочої зустрічі з директором Групи технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи Антоніо Граціозі.

Під час обговорення питань, що стосуються співробітництва Міністерства соціальної політики з Міжнародною організацією праці, Міністр поінформував присутніх про ситуацію із виконанням Міністерством взятих на себе зобов’язань.

«7 квітня 2016 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Програми Гідної праці для України на 2016-2019 роки, яка є рамковою програмою і базується на 3–х пріоритетах: сприяння зайнятості та розвитку сталих підприємств задля стабільності та зростання; сприяння ефективному соціальному діалогу; покращення соціального захисту і умов праці. З метою реалізації першого пріоритету вже відбулося обговорення проекту „Налагоджений ринок праці для створення нових робочих місць”, розрахованого на 2017-2022 роки, за участю керівництва Мінсоцполітики, соціальних партнерів, експертів МОП та Королівства Данія. З метою реалізації двох інших пріоритетів з жовтня 2016 року розпочато реалізацію проекту „Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу”, – повідомив Міністр.

Коментуючи репліку Антоніо Граціозі щодо відсутності прогресу у прийнятті рішення щодо долучення України до Конвенції про працю в морському судноплавстві, Міністр пояснив, що проти ратифікації зазначеної Конвенції сьогодні виступають впливові лобістські групи, поширюючи штучно створені міфи та використовуючи необізнаність громадськості у цьому питанні.

«Зацікавлені у гальмуванні цього питання лобісти поширюють недостовірну інформацію, наприклад, про неможливість у майбутньому використовувати українські судна, які начебто не відповідатимуть вимогам Конвенції. Насправді ж, мова йде про захист прав та належні умови праці для українських працівників у галузі морського судноплавства. Тому Міністерство соціальної політики розглядає можливість долучитися до інформаційної кампанії спільно з Міжнародною організацією праці із метою інформування законодавців та громадськості щодо справжньої мети та важливості Конвенції для України та українських громадян», – заявив Андрій Рева.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ