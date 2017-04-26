У переддень 31-х роковин Чорнобильської трагедії - 18 квітня 2017 року - представники Департаменту соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінсоцполітики взяли участь у заході «Увічнення пам’яті чорнобильців», який проводила Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» в Національному музеї «Чорнобиль» за участю представників обласних організацій.



Як підкреслив президент ВГОІ «Союз Чорнобиль України» Володимир Войтов, вони ставили своєю метою прославлення подвигу людей, яких вже немає з нами. Під час заходу були представлені інформаційні матеріали, в яких події відображені в поезії, повістях, фільмах, книгах-спогадах, написаних учасниками ліквідації аварії - членами зазначеної організації.

Йшлося на заході і про те, що Вінницькою, Львівською, Івано-Франківською, Донецькою, Волинською та Хмельницькою обласними організаціями ВГОІ «Союз Чорнобиль України» було проведено складну і тривалу роботу по створенню Книг пам’яті.

«Необхідно, щоб наші нащадки пам’ятали, якою ціною була ліквідована аварія на ЧАЕС. Ми повинні пам’ятати, шанувати, вклонятися учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи», - сказала вдова чорнобильця Людмила Фантазі з м. Донецька , яка є автором 8 книг з чорнобильської тематики і яка також брала участь у заході.

Директор Департаменту соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінсоцполітики Ольга Дейнега наголосила: «Не варто вдаватися до переліку категорій чорнобильців. Ліквідатори працювали в міру своїх можливостей, покладаючи на вівтар Вітчизни свої знання, сили і здоров’я. Час забирає свідків тих жахливих подій, але назавжди залишиться пам'ять і вшанування подвигу ліквідаторів аварії».

Відповідаючи на запитання присутніх щодо подальших перспектив фінансового забезпечення соціального захисту постраждалих громадян, Ольга Дейнега зазначила, що вони залежатимуть від стану економіки країни. Але у будь-якому разі, за словами представниці Мінсоцполітики, пріоритетами у фінансуванні будуть заходи, спрямовані на соціальний захист постраждалих, здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Міністерство соцiальної політики України