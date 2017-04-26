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Уряд визначив максимальну суму щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 1 своєї постанови від 13 вересня 2001 р. № 1155. Відповідний проект акта розроблено Мінсоцполітики з метою уточнення розрахункової величини суми максимального розміру щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС.

Зокрема, прийнятим рішенням визначено, що максимальний розмір щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які на 15.12.2000 перебували в трудових відносинах з Чорнобильською АЕС на постійній основі (крім сумісників) і мають право на отримання пенсії як на загальних, так і на пільгових умовах, а також по інвалідності, і вивільнені у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС, становитиме 949 гривень.

Міністерство соцiальної політики України

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