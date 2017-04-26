Урядом удосконалюється та підвищується ефективність програми соціальної підтримки населення при оплаті житлово-комунальних послуг

Постановою Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, прийнятою сьогодні на засіданні Уряду, передбачено монетизувати залишки невикористаних субсидій на оплату опалення (в обсягах до 100 куб. м природного газу та 150 кВт•г електроенергії), що виникли у зв’язку з економним споживанням природного газу та електроенергії. Кошти перераховуватимуться на особовий рахунок одержувача в банківській установі або виплачуватимуться через поштові відділення.

Зміни також передбачають:

не враховувати до сукупного доходу при призначенні субсидії допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

надати можливість надсилати повідомлення про призначення субсидії електронною поштою.

Також внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” в частині встановлення соціальної норми житла для домогосподарств, що складаються з однієї-двох непрацездатних осіб, у розмірі 75 кв. метрів на домогосподарство.

Крім того, внесено зміни до Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 534, в частині застосування його для розрахунку невикористаної суми субсидії на оплату послуг з централізованого постачання холодної і гарячої води та водовідведення, а також проведення відповідного розрахунку до 1 червня.

Міністерство соцiальної політики України