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ПФУ: Підвищення пенсій в травні поточного року

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З 1 травня поточного року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801 підвищено прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність до 1312 гривень.

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму здійснено перерахунок пенсій.

Так, збільшені наступні види виплат:

- мінімальні розміри пенсій та доплата за понаднормовий стаж,

- мінімальні пенсійні виплати,

- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни,

- підвищення ветеранам війни та членам їх сімей,

- підвищення жертвам нацистських переслідувань,

- пенсії за особливі заслуги перед Україною

- надбавка донорам.

Перерахунок проведено в автоматичному режимі, що не потребує додаткового звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

Підвищення в результаті проведеного перерахунку отримали понад 8,2 млн. пенсіонерів. Розмір підвищення у кожного індивідуальний.

Виплата пенсій у нових розмірах забезпечена фінансовими ресурсами та буде здійснюватися з 4 –го числа відповідно до встановлених дат виплати з урахуванням святкових та вихідних днів.

Нагадуємо, що у травні 2017 року святкові дні - 1,2,9 травня, вихідні дні - 6,7,8 травня. В ці дні підприємства поштового зв’язку та банки не працюють. Якщо дата виплати пенсії припадає на вихідний або святковий день то пенсіонери які отримують пенсії через:

поштові відділення - пенсії можна отримати у перший робочий день після вихідного (святкового) дня;

банки - в банкоматах відповідно до встановлених графіків виплат.

Детальніше про підвищення пенсійних виплат з 1 травня дивитись тут

Міністерство соцiальної політики України

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