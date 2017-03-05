В Україні підвищені соціальні стандарти - пенсії збільшено 8,2 млн пенсіонерам

В Україні з 1 травня у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму до 1312 грн здійснено перерахунок пенсій. Як йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України, збільшені мінімальні розміри пенсій та доплата за понаднормовий стаж, мінімальні пенсійні виплати, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, підвищення ветеранам війни та членам їх сімей, підвищення жертвам нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною, надбавка донорам.

Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України. «Підвищення в результаті проведеного перерахунку отримали понад 8,2 млн пенсіонерів. Розмір підвищення у кожного індивідуальний. Виплата пенсій у нових розмірах забезпечена фінансовими ресурсами та буде здійснюватися з 4-го числа відповідно до встановлених дат виплати з урахуванням святкових та вихідних днів», - йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Коментуючи це рішення, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відзначив: «В Україні підвищені соцстандарти. Це підвищення отримають 8,2 млн пенсіонерів. Попереду - осучаснення пенсій!»

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ