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Павло Розенко: Наявність боргу за житлово-комунальні послуги не впливає на рішення про призначення субсидії

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Людям, які звертаються за субсидією вперше, вона буде призначена навіть за наявності боргу за житлово-комунальні послуги. Про це в ефірі телеканалу «NewsOne» розповів Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
«Люди, які вперше звертаються за субсидією, у яких через якісь обставини є борги за житлово-комунальні послуги, мають право на субсидії, і їм субсидія буде призначена. Людина з боргами не повинна впадати в паніку, а повинна написати заяву і отримати субсидію», - сказав він.

Водночас Павло Розенко зазначив, що ті, хто вже отримує субсидію, повинні сплачувати свій невеличкий обов’язковий платіж за газ та житлово-комунальні послуги вчасно. «Якщо людина отримає субсидію, але, навіть отримуючи її, не хоче платити за житлово-комунальні послуги, і в неї є борг понад 2 місяці - таким людям буде призупинятися нарахування субсидії до з’ясування обставин», - пояснив він.

«На сьогодні 7,5 млн родин отримують субсидії. І обов’язкова плата за житлово-комунальні послуги для, скажімо, родини пенсіонерів складає 100-150 грн, що не перевищує 5-10% їх доходів. І цей невеличкий внесок 100-150 грн родина повинна платити вчасно», - зазначив Віце-прем’єр.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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