Підтримка дитячого та молодіжного громадського руху соціального спрямування – пріоритет діяльності Міністерства соціальної політики України.

5 травня 2017 року директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Руслан Колбаса привітав учасників 27 Всеукраїнського традиційного збору-походу “Козацькими шляхами” під час урочистого шикування на центральній площі київського парку культури та відпочинку “Перемога”.



“Вже багато років збір-похід єднає дітей та молодь України у прагненні творити історію своєї Батьківщини, - підкреслив у своєму виступі Руслан Колбаса. - Саме під час збору започатковано скаутський рух в Україні на початку 90-х років минулого століття. В середині 90-х тут пройшли навчання перші волонтерські загони при соціальних службах для сім’ї, дітей та молоді. Сьогодні тут гуртується молодь для соціального служіння. Практично в усіх зборах-походах, включаючи перший, брали участь заступник директора Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Володимир Вовк та начальник служби у справах дітей та сімей Київської міської державної адміністрації Валерій Танцюра. І сьогодні вони з нами, а Валерій – є керівником збору-походу! В добру путь всім вам! Гарних вражень і справжніх друзів!”

У цьогорічному зборі-поході, який традиційно - вже 20 років поспіль - проходитиме у мальовничому лісі поблизу славетного села Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області з 5 до 9 травня, візьмуть участь близько тисячі юнаків та дівчат з 15 регіонів України.

Міністерство соцiальної політики України