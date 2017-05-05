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До уваги внутрішньо переміщених осіб: перелік документів для відкриття банківського рахунку

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Просимо вас ознайомитись із переліком документів, необхідних для відкриття банками рахунків фізичним особам, які зареєстровані в АР Крим, м. Севастополі, Донецькій та Луганській областях, але перемістилися на материкову частину України.

Для відкриття рахунку в національній чи іноземній валюті вам необхідні такі документи:
• паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
• документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

• довідка, яка засвідчує Ваш статус резидента. Це може бути довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи, або довідка, яка підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, або довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Ви не зобов’язані надавати банку інших документів. Відповідне роз’яснення надав Національний банк України на запит Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Ви можете роздрукувати даний лист-роз’яснення Національного банку України для підтвердження своєї позиції в банку, якщо співробітники вимагають додаткові документи.

Звертаємо вашу увагу, що порядок відкриття рахунків фізичним особам регулюється главами 6 та 10 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, а також постановою правління НБУ від 03.11.2014 №699, прийнятої у зв’язку із режимом тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим».

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

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