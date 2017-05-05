05. 05. 2017
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Глава Уряду: Безбар'єрне середовище має стати нормою для кожного населеного пункту України

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Безбар’єрне середовище, що передбачає максимальну реалізацію всіх соціальних потреб, прав та можливостей для людей із інвалідністю, має стати нормою для всіх населених пунктів України. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман з нагоди Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю, який відзначається 5 травня.

«Ставлення до людей з інвалідністю та наявність необхідної інфраструктури - це показник цивілізованості країни. Працюючи ще міським головою, я намагався зробити максимум для того, щоб у нашому місті життя людей з інвалідністю стало комфортнішим і щасливішим. У цьому була суть програми «Місто зручне для всіх», відповідно до якої міською владою разом з ГО «Гармонія» було встановлено десятки пандусів, адаптовано основні світлофори, створено службу перевезень людей на візках та реалізовано багато інших ініціатив», - відзначив Глава Уряду.

Він додав, що нормальним і буденним має стати доступний транспорт, інклюзивні школи. «Хотілося б, щоб безбар'єрне середовище стало нормою для кожного населеного пункту України, і я як Прем'єр-міністр докладав і докладатиму до цього усі необхідні зусилля», - підкреслив Володимир Гройсман і подякував за спільну роботу в цьому напрямку Уповноваженій Уряду з прав людей з інвалідністю Раїсі Панасюк.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< травня 2017 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        