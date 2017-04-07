Україна зробила значний поступ у сфері протидії торгівлі людьми за останній рік та перейшла на вищий щабель в рейтингу країн, який складає Державний департамент США

Міністерство соціальної політики – як національний координатор у сфері протидії торгівлі людьми – постійно нарощує свої зусилля в цьому напрямі. Якщо протягом 2012-2017 років було встановлено статус жертви торгівлі людьми 375 особам, то за півроку 2017-го – 101-й особі. Йдеться насамперед про людей, які зазнали трудової та сексуальної експлуатації, примушені були займатися жебракуванням чи зазнали іншого виду експлуатації. Про це поінформувала заступник Міністра соціальної політики Наталія Федорович під час зустрічі з дипломатом політичного відділу Посольства США в Україні Марком Муррі.

«Більше того, Мінсоцполітики було каталізатором активності в цьому напрямі й інших центральних органів виконавчої влади. Зокрема, у 2016-2017 роках було посилено діяльність Національної поліції щодо виявлення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, було збільшено кількість осіб, яким Мінсоцполітики встановило відповідний статус постраждалих, налагоджено тісну співпрацю з Генеральною прокуратурою, Міністерством закордонних справ, Міністерством юстиції, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та іншими органами влади. Ми й надалі відслідковуватимемо їх роботу. А ще плануємо посилити співпрацю з Мінфіном та судами, аби максимально протидіяти такому ганебному явищу як торгівля людьми, надавати необхідну допомогу постраждалим та притягувати до відповідальності осіб, які вчиняють такі злочини», - зазначила Наталія Федорович.

«Нам дуже потрібна підтримка міжнародної спільноти, насамперед, для налагодження діяльності на територіях країн експлуатації. Особливо у випадку з Росією, яка своїми діями демонструє повну відсутність бажання дотримуватися міжнародних норм з прав людини, і навіть власного законодавства», - сказала заступник Міністра.

Марк Муррі, зі свого боку, зазначив: «Все, що ви вже зробили і продовжуєте робити у боротьбі з торгівлею людьми, є вкрай важливим. Україна на правильному шляху. І хочу наголосити, що ми – партнери у реалізації цього завдання. Сьогодні Держсекретар США оприлюднив 17-й Звіт про торгівлю людьми, в якому, враховуючи значні досягнення України у сфері протидії торгівлі людьми, Україну було виведено з Контрольного списку другої групи, де вона перебувала протягом чотирьох років поспіль, та переведено в Другу групу».

Довідково: Держдепартамент США щорічно готує та оприлюднює доповіді про торгівлю людьми в розрізі країн світу. Країни, дані з яких було отримано, класифікуються за 4 групами, залежно від того, які зусилля та заходи вживають уряди цих країн для боротьби з торгівлею людьми, а також залежно від того, наскільки забезпечується виконання урядами мінімальних вимог Федерального Закону США – «Акт про захист жертв торгівлі людьми» – (TVPA), що відповідають нормам Палермського протоколу. Класифікація передбачає таку градацію:

до «Першої групи» (Tier 1) належать країни, які повністю відповідають вимогам (стандартам) TVPA, тобто уряди цих країн розуміють наявність такої проблеми, як торгівля людьми, намагаються її вирішити;

до «Другої групи» (Tier 2) належать країни, що не відповідають мінімальним стандартам TVPA, але уряди яких докладають серйозні зусилля з викорінення торгівлі людьми;

до «Контрольного списку другої групи» (Tier 2 Watch List) належать країни, уряди яких не повною мірою дотримуються мінімальних стандартів TVPA, але докладають до цього певних зусиль. Крім того, ці країни характеризуються значним числом жертв торгівлі людьми, або суттєвим зростанням цього показника в ситуації, коли уряд не докладає достатніх зусиль для вирішення проблеми або виявлено значущу помилку у визначенні фактів торгівлі людьми, у проведенні розслідувань, чи вжитих заходах щодо попередження; несправедливі вироки суду; приховування фактів;

до «Третьої групи» (Tier 3) належать країни, що не докладають помітних зусиль для дотримання мінімальних стандартів TVPA.

До країн, віднесених до «Третьої групи» можуть бути задіяні певні санкції з боку Уряду США, який може призупинити або скасувати допомогу країні (за винятком гуманітарної) чи заявити про незгоду на отримання країнами допомоги Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Наприкінці зустрічі Наталія Федорович запевнила, що Уряд України, і Мінсоцполітики зокрема, й надалі посилюватиме діяльність у сфері протидії торгівлі людьми з тим, щоб досягти кращих результатів та зайняти лідируючу позицію серед країн Європи, які борються з проблемою торгівлі людьми.

Міністерство соцiальної політики України