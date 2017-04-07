Пенсійна реформа заручилася підтримкою профспілок

29 червня Міністр соціальної політики провів зустріч з представниками профспілкових об’єднань, під час якої презентував основні кроки пенсійної реформи та відповів на усі запитання учасників.

Міністр пояснив передумови для проведення змін, приділив увагу кожному етапу реформи, а також розповів про основні принципи та механізми її впровадження.

«Станом на сьогоднішній день, Пенсійний фонд, по суті, є банкрутом. І за умови бездіяльності та не проведення реформи, факт банкрутства стане явним навіть не за 3-4 роки, а вже за рік, або два. Крім того, рівень пенсійного забезпечення в Україні є найнижчим в Європі, і навіть такий його ганебний рівень дотується наполовину. Тому ми повинні усвідомити одну важливу річ – іншого шляху, окрім реформування пенсійної системи, у нас немає», - наголосив Міністр.

При цьому, за його словами, одного розуміння необхідності проведення реформи для виходу з кризи замало, адже потрібно визначити якою повинна бути система пенсійного забезпечення, та як це здійснити.

Урядовець наголосив, що саме тому в основу пенсійної реформи під час її розробки було закладено два головні принципи – справедливості, який забезпечить кожному рівень пенсії відповідно до зроблених внесків; та солідарності, за якого кожен учасник пенсійної програми отримає гарантію пенсійного забезпечення за будь яких умов.

«Сьогодні деякі «експерти» радять знищити солідарну систему як таку, а, фактично, закликають до атомізації суспільства за принципом «кожен сам за себе», або, простіше кажучи «рятуйся хто може» - це не правильний підхід, який ми не поділяємо. Тільки солідарна система є основою трьохрівневої системи пенсійного забезпечення. І тільки солідарна система дозволяє людині за будь яких умов відчувати себе захищеною, тому що цю людину підтримають інші учасники програми – це стосується не лише пенсіонерів за віком, але й пенсіонерів по інвалідності, по втраті годувальника та багатьох інших категорій», - заявив Андрій Рева.

У підтвердження своїх слів він навів красномовний приклад Чилі, чию реформу пенсійного забезпечення міжнародні фінансові організації ставили у приклад іншим державам як взірцеву. Ця реформа розпочалася у 1981 році із введенням накопичувальної системи, а вже у 1991 році було скасовано солідарну систему пенсійного забезпечення. Результат цього кроку сьогодні – низькі пенсії, дотація з держбюджету цих низьких пенсій, висока тінізація ринку праці через сплату обов’язкових внесків працівниками, а не працедавцями та крах приватних пенсійних фондів. І сьогодні у Чилі діє комісія, яка, серед іншого, обговорює повернення солідарної системи пенсійного забезпечення.

«Тепер представники цієї країни радять нам, спираючись на свій власний досвід, не знищувати за жодних умов солідарну систему – вони пропонують реформувати, змінювати, знаходити варіанти для забезпечення її бездефіцитності, але в жодному разі не відмовлятися від солідарної системи», - резюмував Міністр.

Міністерство соцiальної політики України