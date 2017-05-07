Мінсоцполітики: 70% субсидіантів уже перепризначено субсидію на новий період

Через відсутність у місцевих органів самоврядування реєстрів про склад офіційно зареєстрованих членів сім’ї процес перепризначення субсидій на новий період у деяких областях України затягується в часі.

На сьогодні 70% субсидіантів допомогу на новий період уже призначено, в тому числі розраховано розмір субсидії на літній період. Кіровоградська, Полтавська та Миколаївська області опрацювали майже 90% субсидійних справ. Чернівецькій, Київській та Одеській областям та їх обласним центрам варто пришвидшити процес перепризначення субсидій та повідомити населення про їх розмір допомоги.

Міністерство соціальної політики України звертає увагу місцевих органів самоврядування на важливості своєчасно забезпечувати органи соціального захисту необхідною інформацією, щоб субсидії призначалися українським сім'ям вчасно.

Адже, відповідно до спрощеної програми житлових субсидій, органи соціального захисту не вправі вимагати у населення довідки про склад сім"і. Підставою для оформлення субсидії є виключно заява і декларація про доходи.

Людям, які мають право на допомогу держави у сплаті комунальних послуг, не варто хвилюватися. Субсидія обов'язково буде надана і нарахована заднім числом за травень і червень. Якщо субсидіанту не відомо про нарахування субсидії і в платіжці відповідної інформації не відображено, рекомендовано сплачувати обов'язковий платіж такий же як у квітні-травні цього року.

Водночас, сім'ям, в яких є накопичена за минулі роки заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, варто погасити її або оформити договір реструктуризації боргу. Від цього також залежить процес перепризначення субсидій на новий період.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ