Президент підписав зміни до чорнобильського закону

З метою поновлення права щодо отримання щорічної допомоги на оздоровлення дітьми, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків та евакуйованими із зони відчуження у 1986 році внесено зміни до статті 48 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Так, 06.06.2017 Верховною Радою України прийнято відповідний Закон України „Про внесення зміни до статті 48 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, який 26.06.2017 підписано Президентом України (далі – Закон).

Водночас, частиною першою статті 48 Закону регулюються питання здійснення компенсаційних виплат за шкоду заподіяну здоров’ю, втрату годувальника та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт.

Міністерство соцiальної політики України