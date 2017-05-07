Андрій Рева: Наше завдання полягає у відновленні соціальних зв'язків безробітної людини та наданні їй стимулу повернутися на ринок праці

Харківська область один із пілотних регіонів, що його Міністерство соціальної політики обрало для реалізації соціального проекту «Рука допомоги». Проект спрямований на працевлаштування безробітних, виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб зі стану бідності й підтримку малозабезпечених сімей.

У рамках ознайомлення з ходом проекту 3 липня в Харкові побували Міністр соціальної політики України Андрій Рева та заступник Міністра Микола Шамбір.

Харківщина вже має певні результати у втіленні цього проекту.

Наразі в рамах експерименту 146 мешканців Харківської області зголосилися брати участь у громадських роботах - 96 вже працюють; 168 чоловік погодилися на працевлаштування (48 вже працюють); 5 чоловік отримають фінансову допомогу в розмірі 65 тис. грн. для організації власного бізнесу. Щодо останнього, кожен малозабезпечений громадянин або переселенець може подати свій власний бізнес-проект, які згодом перевіряє спеціальна комісія. Якщо комісія вважатиме гідним втілення в життя такого проекту, то на нього будуть виділені кошти. Механізм фінансової допомоги випробуваний в країнах Західної Європи.

«Ці гроші не даються у вигляді готівкових коштів. Людина, яка починає свою підприємницьку діяльність, замовляє певний товар на виділену суму, наприклад, комп'ютер або іншу техніку. Після цього учаснику проекту купують необхідне для роботи обладнання, і з його допомогою він починає свій бізнес», - зазначив на прес- конференції у Харкові Міністр соціальної політики Андрій Рева.

Затверджені харківські бізнес-ідеї торкнулися сфери виробництва продуктів харчування, роздрібної торгівлі продуктами харчування та напоями, індивідуальної творчої діяльності. Чимало бізнес-планів - на стадії доопрацювання.

"Це говорить про те, що люди ще не дуже добре знають, як складати бізнес-плани. Але проект для того і задуманий, щоб активізувати і навчати людей. Наше завдання - зробити так, щоб про нього дізналися якомога більше жителів області ", - зауважив Міністр.

Однак, з іншого боку, Харківська область – єдина з пілотних областей, де вже є відібрані конкретні бізнес-проекти.

Фінансова допомога у реалізації бізнес-проектів - безвідсоткова, видається на поворотній основі, однак при деяких обставинах вона може стати безповоротною. Крім цього, зараз йде розробка можливості допомогти тим бізнесменам, які хочуть відкрити бізнес, пов'язаний з інтелектуальною діяльністю, адже їм часто не потрібно обладнання.

Перевага пілотного проекту також і в тому, що людина, почавши працювати або втілювати свій проект, продовжить якийсь час отримувати соціальну допомогу.

«Наша мета полягає в тому, щоб залучити людей, у яких немає роботи, на ринок праці. На жаль, соціальна політика, яка велася в Україні до цього, була спрямована на те, щоб в разі, якщо у людини немає роботи, просто дати йому гроші, в зв'язку з чим у безробітної людини не було жодного стимулу йти працювати. Тому першочергове завдання проекту - відновити соціальні зв'язки людини і дати їй стимул повернутися на ринок праці», - зазначив Міністр Андрій Рева.

Сьогодні проект «Рука допомоги» реалізується в трьох областях України - Харківській, Полтавській та Львівській. За словами Андрія Реви, цього року на його фінансування в трьох регіонах України Світовий банк виділив 20 млн грн. Реалізація проекту розрахована до кінця 2018 року.

Міністерство соцiальної політики України