Створення дієвої солідарної системи пенсійного забезпечення стане ефективним інструментом детінізації економіки, - Андрій Рева

Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, яким чином реформування пенсійної системи вплине на детінізацію ринку праці, та економіку України в цілому.

Так, за словами Міністра, створення умов, за яких мільйони працівників будуть зацікавлені в офіційному оформленні на роботу, призведе до виходу економіки з тіні.

«Ми маємо проблему не у поганій демографії, як дехто намагається нас переконати, а в тому, що від 6 до 7 мільйонів працездатного населення знаходиться в тіні та не сплачує внески до пенсійної системи. Тому підвищені вимоги до страхового стажу створюють умови, за яких працівники вимагатимуть від роботодавця виконувати свої зобов’язання перед ними та оформлювати їх офіційно на роботу. Адже саме роботодавець сплачує внески до солідарної системи пенсійного забезпечення за своїх працівників», - наголосив Андрій Рева.

Крім того, підвищення вимог до страхового стажу допоможе усунути причини, які призвели до фактичного банкрутства Пенсійного фонду, уникнувши при цьому необхідності в підвищенні пенсійного віку.

„При розробці проекту пенсійної реформи Уряд ставив за мету не зменшення кількості пенсіонерів через підвищення пенсійного віку, а розширення кола платників єдиного соціального внеску. Підвищення пенсійного віку, крім того, що не вирішило би причину проблем Пенсійного фонду, до того ж поставило би в однаково програшне положення і тих, хто мінімізував витрати через несплату внесків, і тих, хто працював чесно усе життя та заробляв на пенсію. Натомість, мотивація людей брати участь у пенсійній програмі дозволить створити збалансовану систему пенсійного забезпечення”, - підсумував Міністр.

Міністерство соцiальної політики України