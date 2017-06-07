Володимир Гройсман про пенсійну реформу: Змін чекають мільйони пенсіонерів, не можна гаяти час та затягувати з ухваленням рішення

Запропонована Урядом пенсійна реформа, яка передбачає підвищення пенсій для 9 млн пенсіонерів з 1 жовтня, автоматичне подальше осучаснення пенсій та досягнення бездефіцитності Пенсійного фонду, має бути ухвалена якомога швидше, оскільки розроблена в інтересах українських пенсіонерів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в телевключенні з Лондону. Глава Уряду перебуває у Великій Британії з візитом.

«Пенсійна реформа в Парламенті, ми працюємо з парламентарями та фракціями над тим, аби максимально отримати підтримку реформи. Всі мають усвідомити – дискутувати можна довго, але з 12 млн пенсіонерів 9 млн чекають підвищення пенсій. Важливо не затягувати й не гаяти час, - сказав Володимир Гройсман. - Важливо забезпечити політичне лідерство, відкинути популізм і зайнятися справами. Напрацьована система дозволить змінити доходи пенсіонерів з 1 жовтня. І потім такі зміни будуть автоматичні. Справедливість треба відновлювати. Я не розумію аргументів проти. Завдання – якомога швидше ухвалити рішення».

Володимир Гройсман підкреслив, що в разі ухвалення реформи, Уряд та особисто Прем’єр-міністр готові взяти на себе повну відповідальність за її впровадження: «Ми знайшли нестандартне рішення – без підняття пенсійного віку. Це рішення в інтересах пенсіонерів. Є реформа, яка позитивна, яка не несе втрат, вона дасть успіх. Давайте об’єднаємося в ім’я громадян. Чим швидше (ухвалимо реформу) – тим краще для людей. А я, як Прем’єр-міністр, беру на себе повну відповідальність за впровадження реформи після прийняття. Я розумію про що говорю. Я готовий виконати роботу якісно й відповідально».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ