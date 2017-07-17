Андрій Рева: Я готовий відстоювати базові параметри пенсійної реформи, а менш принципові вирішуватимемо в режимі дискусій

Зустріч Міністра соціальної політики України Андрія Реви із представництвом Світового банку в Україні розпочалася із обговорення важливої події, що сталась напередодні – ухвалення у першому читанні й прийняття за основу Верховною Радою України Проекту Закону про пенсійну реформу.

„Важливо, що ми забезпечили консенсусне розуміння депутатським корпусом необхідності реформи, - сказав Андрій Рева.- Рада погодилась, що саме на базі нашого законопроекту потрібно вести дискусію. Принагідно хочу подякувати представництво Світового банку за допомогу в підготовці проекту”.

Міністр соціальної політики зазначив, що до другого читання законопроект отримає чимало зауважень і пропозицій, підхід їх сприйняття має бути чітким: принципові позиції потрібно відстоювати й доводити їх важливість. До таких базових параметрів, за твердженням Міністра, відносяться підвищення тривалості страхового стажу, призначення пенсії в 60 років та набір різних варіантів виходу на пенсію, і це, по-перше. По-друге, скасування можливості дострокового виходу на пенсію, крім робітників сфери шкідливих умов праці та військовослужбовців. По-третє, зниження коефіцієнту трудового стажу із 1.35 до 1.00.

Усе інше буде утверджуватись дискусійним шляхом.

Директор представництва Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен у свою чергу привітала із прийняттям парламентом у першому читанні Проекту реформи, зазначивши, що знала, що це буде не легко, і пообіцяла подальшу підтримку в здійсненні реформи пенсійної системи України.

Окрім теми пенсійної реформи український урядовець та керівник представництва Світового банку обговорювали спільні проекти, що наразі реалізовуються. Міністр Андрій Рева зазначив, що ці проекти отримали друге дихання.

Зокрема, це стосується модернізації комп’ютерного забезпечення соціальної сфери, деінституалізації – створення дитячих будинків сімейного типу і поступового відходу від інтернатів та продовження забезпечення житловими субсидіями найнезахищеніших верств населення.

Міністерство соцiальної політики України.