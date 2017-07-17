Андрій Рева: Ресурс для осучаснення пенсій в державі є

Проект Закону про пенсійну реформу, що був підтриманий Парламентом у першому читанні, чекає завершального етапу у вересні, коли після літньої перерви запрацює Верховна Рада. Зрозуміло, що це має відбутись у першій половині вересня, аби вже з 1 жовтня запустити процес осучаснення пенсій.

За словами Міністра соціальної політики України Андрія Реви, осучаснення має завершитись до 2021 року.

«Ми не можемо в один крок подолати 11 розмірів середньої заробітної плати, на основі яких розраховувались пенсії. Перший крок стосуватиметься 5,6 мільйонів пенсіонерів – це ті, кому пенсії призначались з 2008 по 2014 роки. У 2019-му році пенсії осучаснюватимуться тим, хто йшов на заслужений відпочинок у 2015 та 2016 роках по рівню 2018 року. І так далі...», - пояснює Міністр.

До того ж уже з 2021 року, за словами урядовця, почнеться нормальний процес індексації (підвищення пенсій відповідно збільшення показникаінфляції та зростанню рівня середньої зарплати), що дозволить уникнути повернення розриву між розміром виплат новим пенсіонерам й тим, хто вийде на пенсію на рік раніше . Сьогодні такі розриви у розмірах пенсій сягають в три й більше разів.

Щодо індексації, то в проекті закону передбачено, що з 2021 року індексація проводитиметься автоматично розміром не меншим, ніж 50% від рівня інфляції та, ніж 50% від рівня середньої заробітної плати.

Міністр спростував закиди опонентів урядових розрахунків щодо, начебто, відсутності коштів для проведення осучаснення уже з жовтня.

«З перших 5 місяців поточного року фонд оплати праці в Україні зріс на 37%, тобто, на стільки виросла середня заробітна плата, - зазначає Андрій Рева. – У минулому році ми планували, що в нинішньому розмір середньої заробітної плати становитиме 6300 гривень, однак уже в квітні вона становила 6700 грн. Уряд переглянув прогнозні показники на 2017 рік і вирахував, що наприкінці року середня заробітна плата буде не 6500, а 7104 гривні».

Отже планувалось, що фонд оплати праці виросте на 88 мільярдів гривень і складе 666 мільярдів у 2017 році, однак показники поліпшились і Уряд поставив очікуване надходження у розмірі 796 мільярдів гривень. І це на 130 мільярдів більше прогнозованих.

Звідки взялись ці гроші?

«Ці гроші були в економіці, але ховались у «тіні», - каже Міністр соціальної політики, - закон під номером 17741, який ще називають 3200 – дозволив детінізувати 212 мільярдів гривень. І якщо в минулому році Пенсійний Фонд отримав дотацію 145 мільярдів гривень і мав власних надходжень – 112 мільярдів гривень, то в цьому – 141 мільярд – дотація та 142 мільярди гривень – власні надходження. Перевиконання складатиме близько 20 мільярдів гривень. По факту ми отримаємо не 142, а 162 мільярди гривень. На сьогодні із цих 20 мільярдів ми вже за п’ять місяців отримали 14 мільярдів гривень. Якщо екстраполювати на другу половину року, коли традиційно ростуть зарплати, то це вказує, що ми абсолютно спокійно досягнемо необхідної цифри».

Власне напрошується висновок, що підняття мінімальної зарплати, відрахування від неї дало необхідний ресурс, аби сьогодні впевнено прогнозувати підвищення рівня пенсійного забезпечення.

Загалом детінізація, на думку Андрія Реви, це великий грошовий резерв для втілення намірів щодо виведення із нужди потребуючих цього українців.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ