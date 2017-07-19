Мінсоцполітики веде активну підготовку до проведення широкомасштабної інформаційної кампанії до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми

18 липня 2017 року відбулось засідання робочої групи з протидії торгівлі людьми під головуванням заступника Міністра соціальної політики Наталії Федорович.



Основна мета засідання – обговорення міжвідомчого плану заходів для проведення широкомасштабної інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, який щороку відзначається 30 липня.

Засідання робочої групи відбулась за участі представників Міністерства соціальної політики, Національної поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства інформаційної політики, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ та Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації.

Участь у засіданні взяли також представники міжнародних та громадських організацій, таких як Представництво МОМ в Україні, ГО «Фундація «Гармонізоване суспільство», Міжнародна громадська організація «Кампанія А21», Посольство США в Україні, Управління ООН з наркотиків та наркозлочинності, Українська гельсінська спілка з прав людини, USAID та Всеукраїнська профспілка виробників та підприємців.

«Завдяки зусиллям, яке доклало Міністерство соціальної політики у співпраці з Генеральною прокуратурою, Національною поліцією та іншими Міністерствами, у 2017 році Україну підвищено у рейтингу країн з протидії торгівлі людьми та віднесено до Другої групи, про що вказано у Звіті протидії торгівлі людьми Державного Департаменту США. Сьогодні наша мета – це підвищення України в рейтингу та переведення її до Першої групи» - зауважила заступник Міністра Наталія Федорович.

Інформаційна кампанія з протидії торгівлі людьми охопить всі регіони України, зокрема, буде поінформовано громадян України та туристів про ризики небезпеки потрапити до ситуації торгівлі людьми в пунктах перетину державного кордону, дипломатичних установах України за кордоном, навчальних закладах, територіальних підрозділах Державної міграційної служби та Національної поліції України.

Довідково:

У 2013 році Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй було проголошено 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми та зазначено, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян про глобальну проблему торгівлі людьми і привертати увагу до тяжкого становища жінок, чоловіків і дітей, які постраждали від цього злочину.

Міністерство соцiальної політики України