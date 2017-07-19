Подолання бідності та забезпечення доступу громадян до соціальних послуг стали головними темами для обговорення в Мінсоцполітики

17 липня 2017 року під головуванням першого заступника Міністра соціальної політики України Ольги Крентовської відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з виконання плану заходів на 2016–2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженої Урядом у березні 2016 року.



На засіданні були присутні представники центральних органів виконавчої влади, профспілок та наукових установ.

„Рішення Уряду та Верховної Ради України, прийняті на виконання Стратегії подолання бідності у 2016-2017 роках, мали позитивний вплив на рівень доходів громадян,” – зазначила Ольга Крентовська, - „Але ми говоримо не лише про подолання бідності за рівнем доходів, а й про забезпечення доступу населення до послуг незалежно від місця проживання”.

Учасники засідання зосередили увагу на сприянні продуктивній зайнятості, реформі ринку праці, подальшому підвищенні рівня оплати праці, проведенні пенсійної реформи, забезпеченні адресної державної підтримки населення, розвитку соціальних послуг, покращенні доступу до медичних послуг та підвищенні якості освітніх послуг.

Також учасники зустрічі обговорили пропозиції щодо подальшої реалізації Стратегії подолання бідності, зокрема проекту плану заходів на 2018 рік.

Міністерство соцiальної політики України