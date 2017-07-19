Уряд схвалив фінплан НАК "Нафтогаз України", ціна на газ підвищуватися не буде

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу, 19 липня, схвалив фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 2017 рік, який передбачає збереження фінансової стабільності енергохолдингу та не несе підвищення ціни на газ для споживачів.

Представляючи рішення, Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів підкреслив, що всі завдання визначені, а ухвалення фінплану дозволить ефективно управляти процесами в компанії. Разом з тим, за пропозицією Уряду НАК «Нафтогаз України» спільно з Мінекономрозвитку, Мінфіном та Міненерговугілля скоригує доходну частину плану «відповідно до діючих цін». Глава Уряду Володимир Гройсман запропонував ухвалити рішення, пропозиція була підтримана одностайно. «Рішення ухвалено», - сказав Глава Уряду. Уряд також затвердив перелік очікуваних показників роботи наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ