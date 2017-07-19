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Вже до кінця 2017 року буде створено реєстр отримувачів житлових субсидій

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19 липня Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Деякі питання щодо призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Зазначеним актом передбачається внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, якою визначено порядок надання житлових субсидій, в частині внесення інформації про призначені субсидії до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій.

Відповідно до постанови, реєстр буде створений до 20 грудня поточного року.

Держателем реєстру визначено Міністерство соціальної політики, а інформацію про призначені субсидії включатимуть до реєстру структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, які призначають субсидії.

Прийняття акта дозволить налагодити єдиний державний облік отримувачів субсидії, що підвищить ефективність надання відповідної допомоги населенню.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

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