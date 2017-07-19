Вже до кінця 2017 року буде створено реєстр отримувачів житлових субсидій

19 липня Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Деякі питання щодо призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Зазначеним актом передбачається внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, якою визначено порядок надання житлових субсидій, в частині внесення інформації про призначені субсидії до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій.

Відповідно до постанови, реєстр буде створений до 20 грудня поточного року.

Держателем реєстру визначено Міністерство соціальної політики, а інформацію про призначені субсидії включатимуть до реєстру структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, які призначають субсидії.

Прийняття акта дозволить налагодити єдиний державний облік отримувачів субсидії, що підвищить ефективність надання відповідної допомоги населенню.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ