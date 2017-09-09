Андрій Рева: Зважившись на реформи, ми отримаємо нову якість життя

Виступаючи під час круглого столу „Урядова пенсійна реформа – перший крок на шляху побудови сучасного пенсійного забезпечення в Україні”, Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що жодна реформа не була б можлива без взаємодії Уряду й Парламенту. Один із авторів пенсійної реформи проаналізував причини, що привели до колосального дефіциту Пенсійного фонду та розбалансування пенсійної системи. Зокрема, в 2008 році для підвищення пенсій було взято позику в МВФ сумою у 2 млрд. дол.. Водночас, проведені тоді ж зміни до законодавства й заклали розбалансування системи пенсійного забезпечення. Чималою мірою дефіцит Пенсійного фонду спричинило в 2016 році й зменшення розміру ставки єдиного соціального внеску з 38% до 22%.

Пенсійну реформу, зазначив Міністр, Уряд проводить, дбаючи, - за Черчіллем, - як справжні державні діячі, про майбутнє країни, а не як посередні політики, думаючи лише про майбутні вибори. Андрій Рева переконаний, що запропонована Урядом пенсійна реформа піде на користь суспільству, однак результат буде відчутний не одразу.

„Це, як закласти садок, - каже Міністр соціальної політики, – у перші роки врожаю ще немає. Я переконаний, що ми з вами можемо навести лад у своїй країні. Вірю в наших народних депутатів, що вони підтримають реформу. І ми матимемо нову якість життя, треба лише зважитись на реформи”.

За словами Андрія Реви, з нового 2018 року, розпочнеться робота над впровадженням другого рівня пенсійної системи – обов’язкового накопичувального. Тут, як зауважив Міністр, також, як і з роботою над реформою солідарної системи дуже важливо не допустити найменших похибок і дотриматись точності розрахунків.

А усі основні нюанси пенсійної реформи, що її мають уже у вересні розглянути народні депутати, Міністр соціальної політики України Андрій Рева роз’яснив, демонструючи презентацію. Серед усіх важливих розрахунків у ній можна ознайомитись із запровадження умов бездефіцитності пенсійного фонду та закладенням росту пенсій разом із зростанням розміру середньої заробітної плати та індексацією через можливу інфляцію. До речі, незалежно від волі політиків та чергових виборів.

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Міністерство соцiальної політики України