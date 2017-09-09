Комітет Ради схвалив пенсійну реформу

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив Законопроект №6614 щодо пенсійної реформи до другого читання у Парламенті.

За відповідне рішення проголосували п’ять із семи членів комітету. Основу його складають пропозиції Уряду.

Серед іншого, цей законопроект передбачає осучаснення пенсій уже з жовтня цього року.

Необхідний мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залишається незмінним – 15 років.

Також, за пропозицією Міністерства соціальної політики, жінкам, котрі перебували у декретній відпустці по догляду за дитиною шість років, усі ці роки враховуватимуться у стаж.

Також, окремо розробляється проект пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Міністерство соцiальної політики України