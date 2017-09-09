Міністерство соціальної політики впроваджує реформу державної служби

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 05.09.2017 № 685 к „Про затвердження структури апарату Міністерства соціальної політики України”, та у рамках урядової реформи державної служби, в апараті Міністерства соціальної політики України створено 8 директоратів:

Директорат норм та стандартів гідної праці

Директорат розвитку ринку праці та зайнятості

Директорат розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення

Директорат захисту прав дітей

Директорат сім’ї та соціальної підтримки населення

Директорат соціальних послуг та інтеграції

Директорат захисту прав осіб з інвалідністю

Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції

Міністерство соцiальної політики України