Уряд буде реагувати на різке коливання цін, - Володимир Гройсман

Кабінет Міністрів України має в своєму арсеналі низку рішень, які дозволять контролювати коливання цін на продукти харчування. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись з журналістами в Одесі.

«Мене турбує питання зростання цін, зокрема на продукти харчування. Але воно зумовлено коливанням зовнішніх ринків та сезонними факторами. Очевидно, що імпорт тисне на ціни в середині країни. Але ми тримаємо це питання в полі зору, - сказав Глава Уряду. - Головне – аби доходи громадян випереджали зростання цін. І ми спробуємо низку заходів, які дозволять зупинити зростання».

В числі таких факторів Глава Уряду назвав стимулювання розвитку внутрішнього ринку та власного виробництва, зокрема в сегменті малого та середнього фермерства, яке працює не на експорт, а виключно на власний ринок.

«Тож будемо підтримувати малий і середній агробізнес. Плануємо виділити на ці цілі 1 млрд грн наступного року», - сказав Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ