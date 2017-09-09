Усе про житлові субсидії

Програму житлових субсидій було започатковано у 1995 році рішенням Уряду України для допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті житлово-комунальних послуг. Вже більше двадцяти років ця програма залишається головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Хто має право на отримання допомоги

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Наразі обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:

- обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за попередній два квартали;

- середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з травня 2017 року – 1624 грн);

- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкового платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Розрахунок розміру субсидії

Розмір субсидії розраховується як різниця вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Субсидія = плата за ЖКП в межах норм - обов’язковий платіж

Знаючи дохід сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії.

Субсидія розраховується окремо на опалювальний сезон і окремо на літній період – виходячи виключно з доходу зареєстрованих у будинку (квартирі) осіб і вартості послуг у ці періоди.

На які послуги надається субсидія

Згідно з програмою житлових субсидій, держава відшкодовує витрати на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг: централізоване опалення, газо- та електропостачання, централізоване постачання холодної та гарячої води, централізоване водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Крім цього, для сімей, які використовують для опалення тверде паливо, а для приготування їжі скраплений газ, передбачено надання субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації особи, з урахуванням усіх зареєстрованих осіб.

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування субсидія може бути призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

Також комісії можуть приймати рішення щодо неврахування при призначенні субсидії окремих осіб з числа зареєстрованих, які фактично не проживають за місцем реєстрації.

Кому субсидія не призначається

якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на час звернення перевищує 50 тис гривень;

За наявності таких умов рішення про призначення (непризначення) субсидії може бути прийняте спеціальними комісіями при місцевих органах влади на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.



Які норматививикористовуються при розрахунку субсидії

Субсидія призначається виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, які встановлено постановою Уряду від 06.08.2014 № 409 (зі змінами).

Послуга Норма НОРМА ПЛОЩІ ЖИТЛА: Утримання житла, опалення 13,65 м2 на особу + 35,22 м2на сім’ю 75 м2 на домогосподарство, яке складається з однієї або двох непрацездатних осіб Комісії можуть приймати рішення щодо призначення субсидії на понаднормову площу житла непрацездатним особам, які проживають самі. СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ: на опалення 5,0 м3 на 1 м2 опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період) на газову плиту (приготування їжі) 3,3 м3 на особу на газову плиту за відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрівача (приготування їжі і підігрів води) 5,4 м3 на особу на газову плиту і водонагрівач 10,5 м3 на особу ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ: постачання холодної води 2,4 м3 на особу (за наявності централіз. постачання гарячої води), 4,0 м3 на особу (за відсутності централіз. постачання гарячої води постачання гарячої води 1,6 м3 на особу водовідведення 4,0 м3 на особу СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ: на опалення 51 кВт.год на 1 м2 опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період) у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами 130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)

150 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води) у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами 90 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води або за вісутності цетралізованого постачання гарячої води, наявності централізованого постачання холодної води та газових нагрівальних приладів)

120 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води, газових нагрівальних приладів та наявності централізованого постачання холодної води) СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ: на опалення 0,0431 Ккал на 1 м2 опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період) ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА РІДКИХ НЕЧИСТОТ вивезення твердих побутових відходів 0,4167 куб. метра на одну особу вивезення рідких побутових відходів та нечистот 0,76 куб. метра на одну особу 4,0 м3 на домогосподарство - у разі відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям

Куди звертатись для призначення субсидії

Особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні, має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним органам праці та соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

Які документи подаються

Громадянин надає:

– заяву про призначення житлової субсидії (за встановленою формою),

– декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (за встановленою формою),

– договір найму (оренди) житла (за наявності),

– довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ).

Заява і декларація можуть бути надіслані поштою або в електронному вигляді з використанням інформаційних систем.

На який термін надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Для домогосподарств з індивідуальним опаленням субсидія розраховується на опалювальний сезон з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюють самостійно розрахунок субсидії на наступний період без звернень громадян (крім сімей, які орендують житло або отримують субсидію на тверде паливо). У разі отримання від надавачів послуг інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн), субсидія на наступний строк не призначається до погашення заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію.

Отримувачі субсидії зобов'язані повідомляти протягом місяця органи соціального захисту населення про наступні зміни:

складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався

соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером

про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень

набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік на підставі заяви особи.

Після проведених розрахунків заявнику видається повідомлення про призначення (непризначення) субсидії.

Отримувачі субсидії зобов’язані сплачувати вартість фактично спожитих послуг з урахуванням розміру призначеної субсидії.

Після закінчення терміну дії субсидії невикористані кошти субсидії на опалення, водопостачання і водовідведення повертаються до бюджету. Частина невикористаної субсидії на газ або електроенергію, що використовуються для опалення, в сумі, що не перевищує 100 куб. м газу або 150кВтгод електроенергії, виплачується отримувачу на підставі його заяви.

Після закінчення терміну дії субсидії невикористані кошти субсидії на опалення, водопостачання і водовідведення повертаються до бюджету. Частина невикористаної субсидії на газ або електроенергію, що використовуються для опалення, в сумі, що не перевищує 100 куб. м газу або 150кВтгод електроенергії, виплачується отримувачу на підставі його заяви.