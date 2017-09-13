Підвищено розміри соціальних виплат та спрощено порядок контролю за їхнім проведенням внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам з інвалідністю

На сьогоднішньому засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою передбачено:

підвищення розміру щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг для осіб з інвалідністю І та ІІ груп і дітей з інвалідністю із числа внутрішньо переміщених;

підвищення граничного розміру загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім’ю, до складу якої входять особи з інвалідністю, до 3 400 гривень;

розширення кола внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, шляхом збільшення верхньої межі суми коштів, які може мати член сім’ї внутрішньо переміщеної особи на депозитному банківському рахунку (рахунках) і не втратити право на її отримання, з 10 до 25 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

можливість проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам не тільки через мережу установ і пристроїв ПАТ „Ощадбанк”, але й через мережі будь-яких банків (отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій) тільки на підконтрольній українській владі території;

спрощення порядку контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, які пройшли фізичну ідентифікацію в Ощадбанку, а також внутрішньо переміщеним особам, які працюють в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, і військовослужбовцям із числа внутрішньо переміщених осіб.

Реалізація норм цієї постанови сприятиме покращенню соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ