Субсидія на індивідуальне опалення призначатиметься з 15 жовтня до 15 квітня, а для централізованого - термін визначатиметься міським головою

На практиці траплялися випадки, коли в одному населеному пункті дві родини проживають у одному багатоповерховому будинку, але через те, що використовують різні види опалення, по-різному отримували субсидію у жовтні та квітні.

Для родини, яка використовує централізоване опалення, субсидія у жовтні та квітні нараховувалася відповідно до рішень органу місцевого самоврядування залежно від погодних умов подачі теплоносія. Тому, для таких сімей опалювальний період, починався, скажімо, 18 жовтня й завершувався 10 квітня. Відповідно й здійснювалося нарахування субсидії.

Для родини, яка має індивідуальне газове опалення, опалювальний період починався з 1 жовтня і завершувався 30 квітня. Однак, враховуючи погодні умови, рідко хто з українців самостійно вмикав опалення вже 1 жовтня, коли на вулиці сприятливий температурний режим.

Це питання не було унормованим на місцевому рівні, що з року в рік призводило до збільшення сум невикористаних субсидій. Саме тому Уряд у травні цього року врегулював це питання на користь субсидіантів.



Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і обов’язково перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховуватиметься з 15 жовтня до 15 квітня.

Дане рішення Уряду є соціально й економічно обґрунтованим: розумне споживання енергоресурсів, особливо, коли погода в цьому сприяє, наближає країну до її стратегічної мети - до 2020 року стати енергонезалежною.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ