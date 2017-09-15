Павло Розенко: У проекті Держбюджету на 2018 рік передбачене подальше підвищення мінімальної зарплати

Згідно з проектом Державного бюджету України, чергове підвищення мінімальної заробітної плати відбудеться вже у 2018 році. Про це в ефірі «Українського радіо» повідомив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«На сьогодні в проекті Державного бюджету зафіксована цифра на рівні більш ніж 3 700 гривень. Хоча нещодавно була заява фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді України про те, що народні депутати вважають обґрунтованою цифру 4 тис. гривень, і я абсолютно підтримую позицію фракції у цьому питанні. І я сподіваюся, що в процесі роботи над Держбюджетом у Верховній Раді ми покажемо, коли до такої цифри ми зможемо довести рівень мінімальної зарплати», - сказав він.

Павло Розенко наголосив, що підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі у цьому році призвело до суттєвої легалізації зарплат та зростання доходів працівників бюджетної сфери. «Пам’ятаєте як нас лякали і величезною інфляцією, і втратою робочих місць, і закриттям підприємств? Разом з тим ми не побачили ніякого зростання безробіття, жодне потужне велике підприємство не закрилося через підвищення мінімальної зарплати. Навпаки – це призвело до значної легалізації заробітних плат, заробітні плати працівників бюджетної сфери суттєво зросли порівняно з 2016 роком», - зауважив Віце-прем’єр-міністр.

«Тобто жодного негативу від підвищення мінімальної заробітної плати ми не побачили. Тому таким курсом, я переконаний, влада піде і далі», - наголосив Павло Розенко.

СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ`ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ