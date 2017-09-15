Законопроект пенсійної реформи містить усі необхідні для успішних змін у пенсійній системі базові елементи, - Андрій Рева

Перспективи законопроекту пенсійної реформи, що незабаром вдруге розглядатиметься на засіданні Верховної Ради України, обговорювали Міністр соціальної політики України Андрій Рева з Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Марі Йованович.

Посол назвала проект закону „дуже хорошим”, і висловила щире прагнення, аби його якнайшвидше підтримала парламентська більшість.

Як відомо, посли країн „Великої сімки” (G7) виступили на підтримку законопроекту в Україні та закликали Верховну Раду ухвалити її без затримок.

Про це йшлося у відповідній заяві.

"Ми, посли "Великої сімки", хотіли б висловити нашу рішучу підтримку плану пенсійної реформи, запропонованого українським Урядом, і ми закликаємо Верховну Раду ухвалити без затримок відповідне законодавство на своєму пленарному засіданні наступного тижня", - наголошено у зверненні.

Андрій Рева подякував Марі Йованович як одному з представників "Великої сімки" за підтримку пенсійної реформи.

Також він зазначив, що до другого читання у Парламенті законопроект пройшов покроково усі норми розгляду в суворій відповідності з прописаною процедурою, починаючи з направлення його в Парламент 22 червня, аж до розгляду профільного комітету 6 вересня, де було прийнято чимало суттєвих поправок депутатів ВР.

„Ми доповнили законопроект пенсійної реформи хорошими суттєвими поправками, але не змінились усі базові елементи, - повідомив Андрій Рева. Це, - по-перше, перерахунок пенсій, після чого вони мають збільшитись для 5,6 млн пенсіонерів, а разом з індексацією – для 9-ти мільйонів чоловік.

По-друге, буде скасовано оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

І, третє: закладається механізм автоматичного індексування пенсій залежно від рівня інфляції та росту середньої заробітної плати.

Також Міністр соціальної політики наголосив, що цей законопроект дозволить подолати бідність серед пенсіонерів, подолати негативні процеси, що є в пенсійній системі сьогодні, він закладе підвалини для поступового росту добробуту українських пенсіонерів. А наступним кроком має стати реформування пенсійного забезпечення для військовослужбовців та законодавча робота щодо впровадження другого рівня пенсійного забезпечення – накопичувальної системи.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ