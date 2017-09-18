Пенсійна реформа спрямує усі ресурси на збільшення розміру пенсій, - Андрій Рева

Міністр соціальної політики заявив про домовленість з міжнародними партнерами про фіксацію дефіциту Пенсійного фонду на існуючому рівні та підвищення розміру пенсійного забезпечення за рахунок збільшення власних надходжень пенсійної системи, в рамках проведення пенсійної реформи.

“Ми переконали наших партнерів з МВФ у тому, що при нинішньому розмірі пенсій направляти усі наявні ресурси на ліквідацію дефіциту Пенсійного фонду є просто не справедливо. І наші колеги погодилися з тим, що сума дефіциту на 4 роки фіксується, а усі власні надходження Пенсійного фонду спрямуються на підвищення пенсій людям”, - пояснив Міністр.

Через 4 роки, після реформування та стабілізації пенсійної системи, поряд із плановим підвищенням пенсійного забезпечення розпочнеться процес зменшення дефіциту Пенсійного фонду.

Збільшення надходжень до пенсійної системи, у свою чергу, відбуватиметься природнім шляхом за рахунок реального росту економіки та її детінізації.

“Ресурси для підвищення розміру пенсій будуть забезпечені за рахунок детінізації економіки, і це не теорія, а вже існуюча практика. Станом на сьогодні, завдяки крокам Уряду щодо збільшення розміру мінімальної зарплати та запровадженню реальної відповідальності для недобросовісних роботодавців, вдалося акумулювати усі необхідні ресурси для проведення наступного етапу пенсійної реформи – осучаснення пенсій для усіх пенсіонерів”, - резюмував Андрій Рева.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ