18. 09. 2017
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

У наступному році мінімальна зарплата зросте до 3723 гривень - законопроект про державний бюджет-2018

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Наступного року мінімальна зарплата зросте з 3200 гривень до 3723 гривень або на 16,3%. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складе з 1 січня 2018 року – 1 700 гривень, з 1 липня – 1 777 гривень, з 1 грудня – 1 853 гривні. Таке зростання соціальних стандартів передбачено у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

Законопроект також передбачає зростання прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 1 492 гривні, з 1 липня – 1 559 гривень, з 1 грудня – 1 626 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 1 860 гривень, з 1 липня – 1 944 гривні, з 1 грудня – 2 027 гривень. Для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 1 373 гривні, з 1 липня – 1 435 гривень, з 1 грудня – 1 497 гривень.
У законопроекті на наступний рік врахована інфляція на рівні 7%. Таким чином соціальні стандарти зростатимуть швидше за інфляцію.

Кабінет Міністрів зареєстрував в Парламенті законопроект 15 вересня, як передбачає бюджетне законодавство.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2017 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  