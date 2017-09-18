У наступному році мінімальна зарплата зросте до 3723 гривень - законопроект про державний бюджет-2018

Наступного року мінімальна зарплата зросте з 3200 гривень до 3723 гривень або на 16,3%. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складе з 1 січня 2018 року – 1 700 гривень, з 1 липня – 1 777 гривень, з 1 грудня – 1 853 гривні. Таке зростання соціальних стандартів передбачено у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

Законопроект також передбачає зростання прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року – 1 492 гривні, з 1 липня – 1 559 гривень, з 1 грудня – 1 626 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 1 860 гривень, з 1 липня – 1 944 гривні, з 1 грудня – 2 027 гривень. Для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року – 1 373 гривні, з 1 липня – 1 435 гривень, з 1 грудня – 1 497 гривень.

У законопроекті на наступний рік врахована інфляція на рівні 7%. Таким чином соціальні стандарти зростатимуть швидше за інфляцію.

Кабінет Міністрів зареєстрував в Парламенті законопроект 15 вересня, як передбачає бюджетне законодавство.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ