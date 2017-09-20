Короткий огляд основних положень доопрацьованого законопроекту з пенсійної реформи

Доопрацьований законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (№6614) пропонує зміни до 30 законодавчих актів. Закон має набрати чинності з 1 жовтня 2017 року – частково, а з 1 січня 2018 року – у повному обсязі.

Основні параметричні зміни, які найбільше впливають на пенсійні видатки:

1. Перерахунок раніше призначених пенсій з 1 жовтня 2017 року, із використанням:

єдиного показника середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016)у розмірі 3 764,41грн.;

1 Середньомісячна зарплата за 2014–2016 роки за даними персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

величина оціни одного року стажу, що застосовується для обчислення пенсії, у розмірі 1%;

стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків для обчислення:

пенсії в мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, – при стажі 20 років у жінок і 25 років – у чоловіків);

доплати за понаднормовий стаж (стаж понад 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, – за стаж відповідно 20/25 років);

наявний в особи понаднормовий страховий стаж не обмежується;

показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12. 2017 року (1 373 грн.), замість такого показника станом на 01.10.2017 року (1 312 грн.).

2. На перехідний період 2017-2019 рр застосовуватимуться такі правила призначення пенсії за віком:

у 2017 році:

із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки, у розмірі 3 764,4 грн. та величини оцінки одного року стажу – 1,35%;

у 2018 році:

із застосуванням середньої зарплати за 2016 і 2017 роки (орієнтовно – 5 227 грн) та вартості одного року стажу – 1%;

починаючи з 2019 року:

із застосуванням середньої зарплати за останні три роки та вартості одного року стажу – 1%.

3. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:

на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 р. – за наявності стажу, відповідно, 20/25 років).

з 1 січня 2018 року, на рівні 40 відсотків від мінімальної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму, при стажі 30/35 років, після досягнення 65 років.

у разі відсутності повного стажу – виплачується пропорційно менший розмір пенсії.

для шахтарів: у розмірі 80 % зарплати для обчислення пенсії, але не менше як три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

4. Збережено право для призначення пенсії за віком в 60 років для осіб, які мають повний страховий стаж

З 1 січня 2018 року пенсія за віком призначатиметься:

за наявності стажу на 01.01.2018 року 25 років – у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році;

за наявності стажу на 01.01.2018 року від 15 до 25 років – у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 років до 35 років у 2028 році;

за наявності стажу на 01.01.2019 року – 15 років, але менше ніж 16 років, що давали б право виходу на пенсію в 63 роки, – призначати пенсію у 65 років. Діапазон необхідного стажу щорічно збільшувати на 12 місяців. Тобто, з 2028 року пенсії у 65 років призначатимуться особам, які матимуть 15-25 років стажу.

5. Для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуться:

ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру;

проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно.

6. Тимчасова державна соціальна допомога з 01.01.2018 по 31.12.2020 призначатиметься непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату – на період до набуття права на пенсію за віком, у розмірі прожиткового мінімуму, для осіб які втратили працездатність.

7. Особам, які не матимуть 15 років стажу, призначати державну соціальну допомогу при досягненні ними 65 років.

8. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019-2020 роках індексацію пенсій здійснювати за окремим рішенням народних депутатів України.

Міністерство соцiальної політики України