Програма монетизації субсидій охоплює 2 мільйони господарств

Про це повідомив директор Департаменту державної соціальної допомоги Віталій Музиченко у коментарі журналістам.

“Станом на 1 вересня 2017 року до органів соціального захисту населення звернулись трохи більше 1,7 млн. громадян, що складає 85% від усієї кількості людей, хто має право на монетизацію субсидій. Їм нараховано компенсацію на 1,1 млрд. гривень. Максимальний розмір компенсації за зекономлений газ близько – 700 гривень, за зекономлене світло – близько 135 гривень. Зараз йде процедура бюджетних зобов’язань для 1,7 млн. громадян, наступний етап – виплата грошей, - заявив Віталій Музиченко.

Очікується, що в наступному році система монетизації субсидій буде успішно продовжена і надалі вона матиме системний характер.

Міністерство соцiальної політики України