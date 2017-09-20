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Бюджет на наступний рік передбачає зростання зарплат вчителів на 25%

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У 2018 р видатки зведеного бюджету на освіту збільшаться майже на 20% і складуть 217,8 млрд. гривень. Це передбачено проектом Державного бюджету України на 2018 рік. Нам необхідно підвищувати якість освіти, починаючи с середньої. Найперший і найважливіший крок у цьому напрямку – достойна оплата праці тих, хто навчає дітей. Тому Уряд запропонував депутатам підтримати підвищення вчительських зарплат на 25%.

У проекті бюджету на наступний рік також закладені видатки на проведення освітньої реформи. Зокрема, 1 млрд гривень виділено на модернізацію початкової школи, 386,6 млн гривень – на підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, 373,3 млн гривень - на підручники для учнів перших класів. Крім того, проект бюджету-2018 передбачає фінансування інклюзивної освіти в розмірі 504,5 млн гривень. Також гроші будуть виділені на створення національної електронної платформи для розміщення навчальних ресурсів. Розмір видатків за цією статтею - 54,6 млн гривень.

Кабінет Міністрів України зареєстрував в Парламенті законопроект 15 вересня, як передбачає бюджетне законодавство.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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